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Події

У Києві обікрали відомого сищика: винесли все, включаючи нагороди

18:13 14 жовтня 2021
Анатолій Кислий

У Деснянському районі Києва пограбували квартиру легенди столичного розшуку, доктора юридичних наук, директора Навчально-наукового інституту права ім. Князя Володимира Великого (МАУП) Анатолія Кислого. Злочинці скористалися тригодинним відсутністю чоловіка.

Як повідомляє Обозреватель, посилаючись на власні джерела, невідомі приставили драбину до балкону на третьому поверсі таунхауса і «розкрили» скло. З квартири було викрадено дві ручки Parker загальною вартістю близько 100 тисяч гривень, а також державні і відомчі нагороди.

викрадені нагороди

А ось чи була вдома готівка — невідомо.

До речі, на момент виходу на пенсію в 2015 році Кислий керував усією кримінальною поліцією Київщини.

Пошук грабіжників триває.

Нагадаємо, напередодні в Павлограді на Дніпропетровщині засудили поліцейських, які пограбували … грабіжників, які викрали гроші та коштовності у мешканки Новоалександровки. Суд прийшов до висновку, що більша частина з вкраденого осіла в кишенях у силовиків, а за невеликий відсоток істинним злодіям дозволили втекти.

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