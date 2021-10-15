Синці по всьому тілу: у Дніпрі школяр на уроці побив вчительку

У Дніпрі у одній зі шкіл сталася надзвичайна подія — школяр на уроці побив вчительку музики за зроблене йому зауваження.

Про це повідомляє донька вчительки Ольга Остапенко у соціальних мережах. За її словами, учень 6-го класу школи № 94, ім'я якого її мати відмовилася називати, під час уроку грав у телефоні, їв горіхи, а на зауваження відповідав нецензурною лайкою. А коли вчителька забрала у нього телефон, напав на неї.

«Всі руки, грудна клітина, живіт покриті синцями і гематомами, якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла нанести дитина», — стверджує дочка постраждалої і додає, що це — не перший прояв агресії підлітка.

«Жах всієї ситуації полягає у тому, що батьки цього хлопчика навіть не вибачилися і не збираються! Вони просто забрали документи зі школи. Оскільки дитина не може не відвідувати навчальний заклад, його напевно влаштують в іншу школу, де він, окрилений безкарністю, продовжить знущатися над дітьми і вчителями», — додала вона.

Жінка зазначає, що у поліцію написали заяву, провели медичний огляд постраждалої і зняли побої. «Мама у жахливому стані, вона гіпертонік, тиск скаче, їй боляче і прикро, і моторошно соромно за те, що ця дикість сталася з нею, та ще й на очах учнів!» — повідомила вона і додала: «Спасибі всім хто написав у особисті повідомлення! Дякую всім за підтримку! Особливо зворушливо, що пишуть самі учні цього класу і просять вибачення за цього… хлопчика».

Тим часом видання «Наше місто» повідомляє, що комісія навчального закладу встановлює всі обставини інциденту. «Правоохоронні органи приймуть справедливе рішення про відповідальність батьків за дії їхньої дитини. З метою недопущення приниження вчителя мною особисто, як директором школи, здійснюються заходи відповідно до чинного законодавства», — повідомила журналістам директорка КУО «ЗОШ № 94» ДГС Євгенія Таран.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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