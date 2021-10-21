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Події

Пожежа у зоопарку Луцька: у вогні загинула сім'я мавп

14:41 21 жовтня 2021
Пожежа в зоопарку

У Луцьку через пожежу, під час якої загинула родина мавп, на два дні закривають зоопарк — він не працюватиме 21 і 22 жовтня.

«Повідомляємо неприємну новину. У нас сталася пожежа в одному з вольєрів. Всі відповідні служби зреагували вчасно і якісно. Однак в результаті надзвичайної ситуації загинуло сімейство чорночубих мангобеїв. Зараз на місці працюють відповідні служби, які повинні встановити причину загоряння. А працівники зоопарку після цього візьмуться за фізичну ліквідацію наслідків», — повідомила у соцмережах адміністрація зоопарку.

Фото ДСНС.

А в обласному управлінні ДСНС повідомили, що пожежа в Луцькому зоопарку, що розташований у Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки, почався вранці 21 жовтня — рятувальники отримали повідомлення близько 7:20.

Фото ДСНС.

До 7:42 пожежу в будиночку 2×3 м, де жили мавпи, ліквідували. Однак, на жаль, троє тварин загинули.

Причини виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, що нещодавно у Тернополі із зоокуточку втекла пара буйволів та поні. Тварини розгулювали центром міста, але невдовзі були повернуті у вольєри. Ця подія викликала побоювання через те, що у зоопарку до цього від сибірської виразки помер поні, з яким могли контактувати втікачі.

Фото ДСНС.

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