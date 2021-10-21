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Події

Українці масово отримують повідомлення про розіграш від «Нової пошти»: що відомо про нову схему шахрайства

20:32 21 жовтня 2021
посилки

В «Новій пошті», яка нещодавно потрапила у гучний скандал із загубленою посилкою, повідомили про шахраїв, які діють від імені підприємства.

Аферисти розсилають на месенджери інформацію про акцію, яку нібито проводить «Нова пошта» та в якій можна виграти гроші.

В компанії попередили, щоб клієнти не переходили за посиланням — адреса сайту «Нової пошти», яку вони вказали, не справжня, а зазначений сайт фейковий.

«Ми припускаємо, що коли користувач переходить за посиланням, на сайті зловмисників йде аналіз операційної системи мобільного пристрою, після чого йде зараження вірусом смартфону. Потім вірус поширюється шляхом відправки повідомлень всім контактам користувача мобільного пристрою», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про шахраїв, які пропонували отримати компенсацію з ПДВ.

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