«Вам буде виплачена компенсація у розмірі 76 тисяч гривень»: в мережі з'явився новий вид афери
Сайт своїм зовнішнім виглядом дуже нагадує офіційний: з емблемою і державним прапором
Нещодавно у своїй стрічці новин на Facebook я натрапив на цікаве повідомлення: «Ви вже отримали компенсацію? Отримати компенсацію за податок на додану вартість на суми від 7 до 90 тисяч гривень годі й пізніше 11 серпня 2021 року. (Мабуть, мало хто звертає увагу на кінцеву дату виплати компенсацій. 11 серпня вже пройшло, а мені все ще пропонують її отримати? — Авт.). Сума, відповідно до статті ФК 245.3 налічується за останні 36 місяців». Залишилося розібратися, що позначає абревіатура ФК? Невже «Фінансовий кодекс»? Мій пошук в інтернеті не дав результатів: про такий кодекс — жодної згадки. Ну що ж, рухаємося далі.
Тут же, в описі, говориться, що на компенсацію з ПДВ нібито мають право всі громадяни України. І далі йде посилання на сайт.
Цікаво, що сам сайт своїм зовнішнім виглядом дуже нагадує офіційний. Там зображені емблема державної податкової служби і прапор України. У заголовку розміщено горду назву: «Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів». Виглядає солідно. Хіба що сам адреса сайту трохи бентежить. Невже державна організація не знайшла можливості зареєструвати містку і зрозумілу адресу на українському домені? Замість цього ми бачимо довгий набір букв і цифр: https://huliak99998.clickfunnels.com/optin1628597447289?fbclid=IwAR25L5hgWEGj_HHFzBu5SZa0kbcbDTbveTDmiA0DBPF-KvzxpNXjZX1rVFs
Тут же на сайті мені відразу ж пропонують перевірити, чи встановлена мені компенсація. Переходимо по посиланню, де пропонують ввести у відповідні віконечка свій фінансовий електронну адресу і шість останніх цифр моєї кредитної картки. Я, знаючи, що нічим не ризикую, вводжу в обидва вікна інформацію, яка ні для кого не може бути корисною. Замість адреси набираю якусь абракадабру: [email protected], а замість останніх цифр кредитної картки — випадковий набір: 678 934.
Якби дана система по поверненню ПДВ була реальною, мені б просто вказали: даної фізичної особи не існує, спробуйте ще. Але ж ні! Програма почала сумлінно «шукати» мої компенсації, проганяючи перед очима якісь цифри, час від часу вказуючи, що там мені повинні 9 тисяч, там — 15. В результаті програма урочистій оголошує: «Сума Вашої компенсації з ПДВ становить 76 тисяч гривень». Здавалося б, отримуй — і радій життю! Але я як журналіст, що багато років писав про різні афери, терпляче чекаю: коли і за яких обставин вони будуть просити у мене гроші?
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Несподівано вигулькує нове повідомлення: «Зараз Вас з'єднають з юристом для консультації». Далі з'являється фотографія якоїсь жінки і підпис під нею «Валентина Пермякова, юрист з фінансових питань». У діалоговому вікні з'являється повідомлення: «Привіт. Ви звернулися до Єдиного компенсаційного центру. Я бачу, що Ви вводили свої дані і у Вас є сума, яку Вам повинні виплатити по поверненню податку на додану вартість. Скажіть, Ви вже отримували раніше таку компенсацію?» Я на якийсь час затримався, думаючи, як правильніше відповісти. З протилежного боку, відчувши моє вагання, поквапили: «Я чекаю на Вашу відповідь». «Ні», — пишу я в діалоговому вікні. «Хвилиночку, ми зараз перевіримо, чи не отримували Ви компенсацію раніше. Залишайтесь на лінії». Секунд через 30 бачу відповідь: «Дійсно. Раніше Ви не отримували компенсацію. Вам належить виплата компенсації у розмірі 76 тисяч гривень. Щоб її отримати, заповніть, будь ласка, анкету». І вказують посилання на анкету: https://gos-viplata.top/anketa.php
Там все по стандарту: ім'я — прізвище — по батькові, рік народження. Дію за старою схемою. Замість імені та прізвища — знову випадковий набір букв, рік народження залишаємо 1918 року, як і було в анкеті. Замість номера картки — що попало. І, о диво: «Я отримала від Вас анкету, — пише „юрист Пермякова“. — Щоб завершити оформлення виплати, ми з Вами зараз повинні внести Вашу анкету до єдиного реєстру одержувачів компенсацій з бюджету. Вся процедура внесення Вашої анкети до реєстру і подальше зарахування коштів на Ваш рахунок займає не більше 5 хвилин. Зараз Вам необхідно оплатити юридичні послуги з реєстрації анкети. Відразу після цього я прийму від Вас особисту заяву на видачу компенсації з нашого бюджету і Вам автоматично буде здійснений платіж в розмірі 76 000 гривень на Вашу карту».
Мені пропонувалося сплатити за юридичні послуги з реєстрації анкети 126 гривень. Іду по запропонованому посиланню. https://yellow-pay.top/?aa=126&who=1&sub= Там вже все серйозно: пропонують вказати не тільки номер карти цілком, але так само і ввести так званий cvc — код. Вирішую на цьому зупинитися, оскільки мій фокус з випадковим набором символів замість реальних даних більше не пройде.
«Невже ви вірите, що за відповідь на запитання: „Скільки пляшок нашого напою ви можете випити за день?“ — вам можуть заплатити 46 тисяч гривень?»
У соціальних мережах під подібними постами зазвичай йде обговорення. Починаю читати коментарі та розумію, що всі вони написані ботами. «Мені виплатили 31 тисячу компенсації. Я не знав, що їх можливо отримати. Добре, що сусідка дала посилання на цей сайт, і забрав гроші, які мені належать», — пише якийсь Дмитро Лебеденко.
«У новинах показували, що суми компенсації будуть великими. Я розраховувала отримати хоча б 36 500 гривень, а мені нарахували 29 100. Трохи, але і за це спасибі», — пише Ганна Прокофьєва.
Цікаво, що до наступних постів на Facebook на тему про компенсацію з ПДВ, коментарі залишали все ті ж Дмитро Лебеденко, Ганна Прокофьєва та інші.
Серед коментарів я майже не бачив таких, які залишають реальні люди. Написав на всякий випадок свій, в якому попередив про аферу. Цей коментар зник прямо на моїх очах через 10 хвилин. Але там же побачив повідомлення від якогось Миколи Андрощука. «Я оплатив 126 гривень, а мені потім сказали, що потрібно вислати їм ще 3 800. Це начебто комісійний збір. Я оплатив і цю суму, але мені так і не виплатили компенсацію. Це шахраї! « Даний коментар протримався на сторінці хвилин п'ять, після чого також був кимось видалений.
Ось, виявляється, у чому полягає суть афери: просити у вас гроші на всякі послуги юриста, комісійні збори та інше, обіцяючи міфічну «компенсацію ПДВ».
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За коментарем я звернувся до знайомого слідчого Валерія Степаненка, який раніше розслідував кримінальні справи по шахрайствах, а нині на пенсії.
— Тут небезпека не тільки в тому, що довірливих громадян просять оплатити неіснуючі послуги, — попереджає Валерій Степаненко. — Судячи з ваших слів, вони ще й особисті дані громадян збирають: прізвище, ім'я, рік народження, номер картки цілком і навіть спеціальний код cvc, який в банках зазвичай просять нікому не називати. За цим кодом можна встановити доступ до вашої кредитної картки. Правда, для повного щастя шахраям потрібно було б встановити контроль над вашим телефоном, щоб перехопити код підтвердження. Але вони якось примудряються отримувати повний доступ до карти і на підставі вже зазначених даних.
— Громадяни, побачивши емблему податкової служби і прапор, дуже легко можуть прийняти шахрайський сайт за державний.
— Зверніть увагу на те, які адреси у державних сайтів. Місткі, що запам'ятовуються, на українському домені gov.ua. А у вашому випадку адресу не прочитаєш і на пам'ять не вивчиш. Була, до речі, нещодавно подібна ситуація з моїми знайомими. Їм в розсилці хтось надіслав повідомлення про те, що можна взяти участь в опитуванні від популярної фірми з виробництва безалкогольних напоїв. Я їм кажу: відразу ж звертайте увагу на адресу: чи є там назва знаменитої фірми? Ні. Набір букв і цифр, як у вашому випадку. Адже таку адресу зареєструвати в мережі можна дуже дешево. Далі кажу своїм знайомим: «Невже ви вірите, що за відповідь на запитання: „Скільки пляшок нашого напою ви можете випити за день?“ — вам заплатять 46 тисяч гривень?» Розводять руками.
Ще буквально днями була така ситуація. Мені в месенджер приходить повідомлення, написане англійською мовою. Популярна мережа магазинів розігрує призи на суму 140 тисяч доларів! Ну не могли представники мережі українських супермаркетів вказувати суму призу в іноземній валюті! І адреса там, до речі, була такою, що важко читається.
Всі подібні акції зазвичай зводяться до того, щоб виманити у вас гроші авансом за приз, який ви ніколи не отримаєте.
«Держава нікому нічого просто так не виплачуватиме»
— Фізичним особам ніякі компенсації по поверненню ПДВ не встановлені, — каже адвокат, кандидат юридичних наук керуючий партнер АО «Лещенко, Дорошенко і партнери» Олександр Лещенко. — Це можливо лише для приватних підприємців, які або набувають, або продають товар.
Держава нікому нічого просто так не виплачуватиме. Дивіться, як це працює. У кожного підприємства є свій окремий казначейський рахунок, куди надходять кошти. Припустимо, хтось купує у платника ПДВ будь-якої товар — він має право на податковий кредит на 20%. Тобто, якщо сума покупки 100 гривень, то покупець має право на відшкодування ПДВ у розмірі 20 гривень. Ця сума переводиться на казначейський рахунок. А потім, коли у нього виникають податкові зобов'язання, то вони зменшуються на ці самі 20 гривень. Але про фізичних осіб тут взагалі не може йти й мова. Повернення податку на додану вартість має бути лише суб'єктом підприємництва.
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— Шахраї посилаються на якийсь «Фінансовий кодекс», статтю 245.3. Мовляв, згідно з цією статтею будь-якому громадянину України надається подібна компенсація …
— По-перше, ніякого «Фінансового кодексу» не існує. Є податковий кодекс. І там стаття з таким номером передбачає розмір ставки податку за викиди в атмосферу забруднюючих речовин. Можу припустити, що сайт, про який ви говорите і який нібито відшкодовує ставки ПДВ, створювався в місцях позбавлення волі. Це зараз нескладно зробити навіть в колоніях. Практично у всіх там є доступ до інтернету.
Імовірність того, що у зазначеної вами ситуації діють шахраї — 1000%. Ви говорите, що вони просили вказати шість останніх цифр вашої кредитної картки, а також — вашу фінансову адресу електронної пошти та код cvc? Цих даних може вистачити для того, щоб з вашого рахунку списувати деякі суми, якщо такі операції за умовами дозволені без додаткової ідентифікації.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в мережі був виявлений сайт, що імітує систему BankID НБУ, творці якого пропонують користувачам вказати інформацію про свої платіжні карти та фінансовий номер телефону.121
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