«Вам буде виплачена компенсація у розмірі 76 тисяч гривень»: в мережі з'явився новий вид афери

Останнім часом користувачів соцмереж атакували шахраї, які пропонують за 12 годин отримати компенсацію за ПДВ. Особливо багато таких пропозицій на Facebook. Усі вони позначені значком «реклама». Варто вам почитати коментарі під повідомленням або поставити лайк, як подібних повідомлень стане у вашій стрічці в рази більше. Автор даної статті абсолютно точно знає, що подібні повідомлення є шахрайськими, однак вирішив все ж переконатися в цьому особисто, щоб розповісти про нову схему вилучення у довірливих громадян гроші.

Сайт своїм зовнішнім виглядом дуже нагадує офіційний: з емблемою і державним прапором

Нещодавно у своїй стрічці новин на Facebook я натрапив на цікаве повідомлення: «Ви вже отримали компенсацію? Отримати компенсацію за податок на додану вартість на суми від 7 до 90 тисяч гривень годі й пізніше 11 серпня 2021 року. (Мабуть, мало хто звертає увагу на кінцеву дату виплати компенсацій. 11 серпня вже пройшло, а мені все ще пропонують її отримати? — Авт.). Сума, відповідно до статті ФК 245.3 налічується за останні 36 місяців». Залишилося розібратися, що позначає абревіатура ФК? Невже «Фінансовий кодекс»? Мій пошук в інтернеті не дав результатів: про такий кодекс — жодної згадки. Ну що ж, рухаємося далі.

Тут же, в описі, говориться, що на компенсацію з ПДВ нібито мають право всі громадяни України. І далі йде посилання на сайт.

Останнім часом користувачів соцмереж атакують шахраї, які пропонують за 12 годин отримати компенсацію за ПДВ

Цікаво, що сам сайт своїм зовнішнім виглядом дуже нагадує офіційний. Там зображені емблема державної податкової служби і прапор України. У заголовку розміщено горду назву: «Єдиний компенсаційний центр повернення невиплачених коштів». Виглядає солідно. Хіба що сам адреса сайту трохи бентежить. Невже державна організація не знайшла можливості зареєструвати містку і зрозумілу адресу на українському домені? Замість цього ми бачимо довгий набір букв і цифр: https://huliak99998.clickfunnels.com/optin1628597447289?fbclid=IwAR25L5hgWEGj_HHFzBu5SZa0kbcbDTbveTDmiA0DBPF-KvzxpNXjZX1rVFs

Тут же на сайті мені відразу ж пропонують перевірити, чи встановлена мені компенсація. Переходимо по посиланню, де пропонують ввести у відповідні віконечка свій фінансовий електронну адресу і шість останніх цифр моєї кредитної картки. Я, знаючи, що нічим не ризикую, вводжу в обидва вікна інформацію, яка ні для кого не може бути корисною. Замість адреси набираю якусь абракадабру: [email protected], а замість останніх цифр кредитної картки — випадковий набір: 678 934.

Якби дана система по поверненню ПДВ була реальною, мені б просто вказали: даної фізичної особи не існує, спробуйте ще. Але ж ні! Програма почала сумлінно «шукати» мої компенсації, проганяючи перед очима якісь цифри, час від часу вказуючи, що там мені повинні 9 тисяч, там — 15. В результаті програма урочистій оголошує: «Сума Вашої компенсації з ПДВ становить 76 тисяч гривень». Здавалося б, отримуй — і радій життю! Але я як журналіст, що багато років писав про різні афери, терпляче чекаю: коли і за яких обставин вони будуть просити у мене гроші?

Несподівано вигулькує нове повідомлення: «Зараз Вас з'єднають з юристом для консультації». Далі з'являється фотографія якоїсь жінки і підпис під нею «Валентина Пермякова, юрист з фінансових питань». У діалоговому вікні з'являється повідомлення: «Привіт. Ви звернулися до Єдиного компенсаційного центру. Я бачу, що Ви вводили свої дані і у Вас є сума, яку Вам повинні виплатити по поверненню податку на додану вартість. Скажіть, Ви вже отримували раніше таку компенсацію?» Я на якийсь час затримався, думаючи, як правильніше відповісти. З протилежного боку, відчувши моє вагання, поквапили: «Я чекаю на Вашу відповідь». «Ні», — пишу я в діалоговому вікні. «Хвилиночку, ми зараз перевіримо, чи не отримували Ви компенсацію раніше. Залишайтесь на лінії». Секунд через 30 бачу відповідь: «Дійсно. Раніше Ви не отримували компенсацію. Вам належить виплата компенсації у розмірі 76 тисяч гривень. Щоб її отримати, заповніть, будь ласка, анкету». І вказують посилання на анкету: https://gos-viplata.top/anketa.php

Там все по стандарту: ім'я — прізвище — по батькові, рік народження. Дію за старою схемою. Замість імені та прізвища — знову випадковий набір букв, рік народження залишаємо 1918 року, як і було в анкеті. Замість номера картки — що попало. І, о диво: «Я отримала від Вас анкету, — пише „юрист Пермякова“. — Щоб завершити оформлення виплати, ми з Вами зараз повинні внести Вашу анкету до єдиного реєстру одержувачів компенсацій з бюджету. Вся процедура внесення Вашої анкети до реєстру і подальше зарахування коштів на Ваш рахунок займає не більше 5 хвилин. Зараз Вам необхідно оплатити юридичні послуги з реєстрації анкети. Відразу після цього я прийму від Вас особисту заяву на видачу компенсації з нашого бюджету і Вам автоматично буде здійснений платіж в розмірі 76 000 гривень на Вашу карту».

Мені пропонувалося сплатити за юридичні послуги з реєстрації анкети 126 гривень. Іду по запропонованому посиланню. https://yellow-pay.top/?aa=126&who=1&sub= Там вже все серйозно: пропонують вказати не тільки номер карти цілком, але так само і ввести так званий cvc — код. Вирішую на цьому зупинитися, оскільки мій фокус з випадковим набором символів замість реальних даних більше не пройде.

«Невже ви вірите, що за відповідь на запитання: „Скільки пляшок нашого напою ви можете випити за день?“ — вам можуть заплатити 46 тисяч гривень?»

У соціальних мережах під подібними постами зазвичай йде обговорення. Починаю читати коментарі та розумію, що всі вони написані ботами. «Мені виплатили 31 тисячу компенсації. Я не знав, що їх можливо отримати. Добре, що сусідка дала посилання на цей сайт, і забрав гроші, які мені належать», — пише якийсь Дмитро Лебеденко.

«У новинах показували, що суми компенсації будуть великими. Я розраховувала отримати хоча б 36 500 гривень, а мені нарахували 29 100. Трохи, але і за це спасибі», — пише Ганна Прокофьєва.

Щоб сайт виглядав «живим» і активним, коментарі - зрозуміло хвалебні - пишуть боти. Критичні пости відразу зникають

Цікаво, що до наступних постів на Facebook на тему про компенсацію з ПДВ, коментарі залишали все ті ж Дмитро Лебеденко, Ганна Прокофьєва та інші.

Серед коментарів я майже не бачив таких, які залишають реальні люди. Написав на всякий випадок свій, в якому попередив про аферу. Цей коментар зник прямо на моїх очах через 10 хвилин. Але там же побачив повідомлення від якогось Миколи Андрощука. «Я оплатив 126 гривень, а мені потім сказали, що потрібно вислати їм ще 3 800. Це начебто комісійний збір. Я оплатив і цю суму, але мені так і не виплатили компенсацію. Це шахраї! « Даний коментар протримався на сторінці хвилин п'ять, після чого також був кимось видалений.

Ось, виявляється, у чому полягає суть афери: просити у вас гроші на всякі послуги юриста, комісійні збори та інше, обіцяючи міфічну «компенсацію ПДВ».

За коментарем я звернувся до знайомого слідчого Валерія Степаненка, який раніше розслідував кримінальні справи по шахрайствах, а нині на пенсії.

— Тут небезпека не тільки в тому, що довірливих громадян просять оплатити неіснуючі послуги, — попереджає Валерій Степаненко. — Судячи з ваших слів, вони ще й особисті дані громадян збирають: прізвище, ім'я, рік народження, номер картки цілком і навіть спеціальний код cvc, який в банках зазвичай просять нікому не називати. За цим кодом можна встановити доступ до вашої кредитної картки. Правда, для повного щастя шахраям потрібно було б встановити контроль над вашим телефоном, щоб перехопити код підтвердження. Але вони якось примудряються отримувати повний доступ до карти і на підставі вже зазначених даних.

— Громадяни, побачивши емблему податкової служби і прапор, дуже легко можуть прийняти шахрайський сайт за державний.

— Зверніть увагу на те, які адреси у державних сайтів. Місткі, що запам'ятовуються, на українському домені gov.ua. А у вашому випадку адресу не прочитаєш і на пам'ять не вивчиш. Була, до речі, нещодавно подібна ситуація з моїми знайомими. Їм в розсилці хтось надіслав повідомлення про те, що можна взяти участь в опитуванні від популярної фірми з виробництва безалкогольних напоїв. Я їм кажу: відразу ж звертайте увагу на адресу: чи є там назва знаменитої фірми? Ні. Набір букв і цифр, як у вашому випадку. Адже таку адресу зареєструвати в мережі можна дуже дешево. Далі кажу своїм знайомим: «Невже ви вірите, що за відповідь на запитання: „Скільки пляшок нашого напою ви можете випити за день?“ — вам заплатять 46 тисяч гривень?» Розводять руками.

Ще буквально днями була така ситуація. Мені в месенджер приходить повідомлення, написане англійською мовою. Популярна мережа магазинів розігрує призи на суму 140 тисяч доларів! Ну не могли представники мережі українських супермаркетів вказувати суму призу в іноземній валюті! І адреса там, до речі, була такою, що важко читається.

Всі подібні акції зазвичай зводяться до того, щоб виманити у вас гроші авансом за приз, який ви ніколи не отримаєте.

«Держава нікому нічого просто так не виплачуватиме»

— Фізичним особам ніякі компенсації по поверненню ПДВ не встановлені, — каже адвокат, кандидат юридичних наук керуючий партнер АО «Лещенко, Дорошенко і партнери» Олександр Лещенко. — Це можливо лише для приватних підприємців, які або набувають, або продають товар.

Держава нікому нічого просто так не виплачуватиме. Дивіться, як це працює. У кожного підприємства є свій окремий казначейський рахунок, куди надходять кошти. Припустимо, хтось купує у платника ПДВ будь-якої товар — він має право на податковий кредит на 20%. Тобто, якщо сума покупки 100 гривень, то покупець має право на відшкодування ПДВ у розмірі 20 гривень. Ця сума переводиться на казначейський рахунок. А потім, коли у нього виникають податкові зобов'язання, то вони зменшуються на ці самі 20 гривень. Але про фізичних осіб тут взагалі не може йти й мова. Повернення податку на додану вартість має бути лише суб'єктом підприємництва.

— Шахраї посилаються на якийсь «Фінансовий кодекс», статтю 245.3. Мовляв, згідно з цією статтею будь-якому громадянину України надається подібна компенсація …

— По-перше, ніякого «Фінансового кодексу» не існує. Є податковий кодекс. І там стаття з таким номером передбачає розмір ставки податку за викиди в атмосферу забруднюючих речовин. Можу припустити, що сайт, про який ви говорите і який нібито відшкодовує ставки ПДВ, створювався в місцях позбавлення волі. Це зараз нескладно зробити навіть в колоніях. Практично у всіх там є доступ до інтернету.

Імовірність того, що у зазначеної вами ситуації діють шахраї — 1000%. Ви говорите, що вони просили вказати шість останніх цифр вашої кредитної картки, а також — вашу фінансову адресу електронної пошти та код cvc? Цих даних може вистачити для того, щоб з вашого рахунку списувати деякі суми, якщо такі операції за умовами дозволені без додаткової ідентифікації.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в мережі був виявлений сайт, що імітує систему BankID НБУ, творці якого пропонують користувачам вказати інформацію про свої платіжні карти та фінансовий номер телефону.

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