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Події

Кривий Ріг накрила пилова буря: еколог назвав причину

22:51 21 жовтня 2021
Кривий Ріг

У Кривому Розі 20 жовтня зафіксували у повітрі перевищення норми вмісту пилу. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції України.

Очільник відомства Андрій Мальований пише, що пилова буря — це природне явище, зазначивши, що такі бурі стали частішими в Україні через зміни клімату.

Тривала відсутність опадів викликає пересушування ґрунту, а сильний вітер підіймає верхній шар землі, що призводить до запиленості повітря на великій території.

Але в Кривому Розі це природне явище посилюється наявністю великої кількості гірничодобувних підприємств та кар'єрів. В результаті сильного вітру небезпечні сполуки й дрібнодисперсні частинки з територій промислових об'єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров'я людей.

Експерти рекомендують під час пилових бур, по можливості, залишатися вдома. Включити зволожувачі повітря, робити вологе прибирання кілька разів на день.

На вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов'язкою або маскою, по можливості надіти окуляри.

У коментарях під постом Мальованого люди пишуть, що Кривий Ріг — найбрудніше місто України. Його називають другим Чорнобилем. Міська влада не вживає заходів, щоб карати ті підприємства, які забруднюють повітря. Обурені коментатори й бездіяльністю центральної влади, яка не перевіряє та не впливає на тих, хто забруднює екологію.

Нагадаємо, цього літа під час сильного урагану пилова буря накрила один з районів Києва.

У Бердянську також спостерігали зниження якості повітря та погіршення видимості.

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