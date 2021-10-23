У Києві міська електричка збила на смерть підлітка

У Києві міська електричка збила підлітка. Сталося це на переїзді між станціями «Вишгородська» і «Сирецька». НП сталася близько 9 години ранку, повідомив Київпастранс.

Рух електрички було затримано на дві години, але з 11:00 поїзди вже ходять в звичайному режимі.

За інформацією Obozrevatel, під поїзд потрапив юнак приблизно 17 років. Особу загиблого ще не встановили.

Як підліток опинився в небезпечній зоні, з'ясовується. За однією з версій, юнак знехтував правилами безпеки і хотів перейти колії в недозволеному місці. На ділянці, де сталася НП, не передбачається обладнаного пішохідного переходу через колії.

Нагадаємо, залізничники кажуть, що більшість нещасних випадків на шляхах відбуваються через нехтування елементарними нормами безпеки. Від громадян вимагають переходити колії тільки у встановлених місцях, а на станціях, де немає мостів, — через спеціальні ділянки, біля яких встановлено вказівники.

Фото urbanrail.kiev.ua/Facebook

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