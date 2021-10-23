Не розгубилася і залишилася в живих: дівчинка втекла від насильника-збоченця, поки той знімав штани

У Новгородській області Росії порушено кримінальну справу стосовно колишнього ув'язненого за фактом замаху на згвалтування 13-річної дівчинки. На щастя, вона залишилася цілою і неушкодженою завдяки власній вправності, cообщает Telegram-канал Shot .

Відзначається, що чоловік підстеріг школярку біля міської лазні, завдав їй удар по щоці і навіть стягнув з дитини куртку. Потім злочинець почав роздягатися сам. Але дівчинка не розгубилася і, знайшовши момент, втекла. Після чого розповіла про те, що трапилося, матері.

Підліток зуміла впізнати збоченця, коли того затримали поліцейські.

затриманий

Зараз школярка відходить від шоку.

За даними Shot, за підозрою в спробі згвалтування затриманий 49-річний рецидивіст Сергій Мунічев. Сам він стверджує, що до нападу не причетний — нібито був удома. Чоловік мешкає неподалік від будинку школярки, а в 2007 році вже був судимий за статтею «Насильницькі дії сексуального характеру», тому підозра і впала на нього. А ще Сергій сидів за розбій, тому з 2017 року перебуває під контролем поліцейських. У жовтні співробітники правоохоронних органів перевіряли його сім разів.

Нагадаємо, під Сумами збоченець-педофіл протягом трьох років сексуально знущався над 11-річною дівчинкою.

Фото Pixabay

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