26.28 / 26.48 30.43 / 30.74
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Львові викрали дев'ятимісячну дитину

18:24 25 жовтня 2021
дівчинка

У Львові в матері викрали 9-місячну дитини. Після пошукової операції силами поліцейських трьох областей викрадену дівчинку знайшли. Дитина не постраждала, дівчинку обстежили медики і, переконавшись у відсутності заподіяної шкоди для здоров'я, повернули немовля матері. Про це повідомляє МВС.

Дівчинка вже в безпеці

Про зникнення дочки львів'янка заявила в поліцію 23 жовтня. Правоохоронці вирішили в першу чергу перевірити колишнього співмешканця жінки. 31-річний чоловік був зареєстрований у Тернопільській області, тому до справи довелося залучити тернопільських колег. У підсумку на слід викрадача вийшли поліцейські в Хмельницькій області. Таким чином пошукова операція охопила три регіони.

Пошукова операція затягнулася на два дні

Вранці 25 жовтня офіцер поліції в селі Смотрич Хмельницької області встановив, що саме в їхньому населеному пункті ховаються маленька дівчинка і причетний до викрадення чоловік. Зловмисника затримано.

За викрадення людини КК передбачає до 5 років позбавлення волі

Викрадачеві доведеться відповідати за статтею про незаконне позбавлення волі людини. За такий злочин Кримінальний кодекс передбачає до п'яти років позбавлення волі.

З огляду на те, що випадки викрадення дітей перестали бути незвичною справою, МВС радить батькам навчити дітей, що їм не можна нікуди йти з чужою людиною, що б та не говорила і не обіцяла. Також не зайвим буде придбати для дитини «розумний» годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою. Крім того, важливо навчити дитину в небезпечній ситуації звертатися за допомогою до поліцейських, охоронців, продавців у магазині і перехожих із дітьми.

515

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Підвищення пенсії з 1 грудня: вимоги до стажу посилили

люди

Виплати українцям старшим за 65 років: з 1 грудня зросте мінімальна пенсія

Субсидія

Зміни в правилах призначення субсидій: хто точно не отримає допомогу від держави

Ендрю Беттлс і Еліна Світоліна

«Після 5 років та 11 титулів»: Світоліна оголосила про розставання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.