У Львові викрали дев'ятимісячну дитину

У Львові в матері викрали 9-місячну дитини. Після пошукової операції силами поліцейських трьох областей викрадену дівчинку знайшли. Дитина не постраждала, дівчинку обстежили медики і, переконавшись у відсутності заподіяної шкоди для здоров'я, повернули немовля матері. Про це повідомляє МВС.

Дівчинка вже в безпеці

Про зникнення дочки львів'янка заявила в поліцію 23 жовтня. Правоохоронці вирішили в першу чергу перевірити колишнього співмешканця жінки. 31-річний чоловік був зареєстрований у Тернопільській області, тому до справи довелося залучити тернопільських колег. У підсумку на слід викрадача вийшли поліцейські в Хмельницькій області. Таким чином пошукова операція охопила три регіони.

Пошукова операція затягнулася на два дні

Вранці 25 жовтня офіцер поліції в селі Смотрич Хмельницької області встановив, що саме в їхньому населеному пункті ховаються маленька дівчинка і причетний до викрадення чоловік. Зловмисника затримано.

За викрадення людини КК передбачає до 5 років позбавлення волі

Викрадачеві доведеться відповідати за статтею про незаконне позбавлення волі людини. За такий злочин Кримінальний кодекс передбачає до п'яти років позбавлення волі.

З огляду на те, що випадки викрадення дітей перестали бути незвичною справою, МВС радить батькам навчити дітей, що їм не можна нікуди йти з чужою людиною, що б та не говорила і не обіцяла. Також не зайвим буде придбати для дитини «розумний» годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою. Крім того, важливо навчити дитину в небезпечній ситуації звертатися за допомогою до поліцейських, охоронців, продавців у магазині і перехожих із дітьми.

515

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter