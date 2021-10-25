Шахраї таємно продали будинок киян і сім'я може опинитися на вулиці: як захиститися від таких аферистів

У Києві, де недавно адвокат зі спільниками заволоділи квартирою, в якій лежав муміфікований труп господаря, сім'я, котра проживає на Печерську, залишилася без житла. За документами вони продали свій одноповерховий будинок невідомій громадянці, а потім будівлю перепродали три рази та ділянку розділили між різними власниками. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Сім'я Романа Глигало володіє одноповерховим невеликим будинком — він знаходиться на вулиці Мічуріна, недалеко від ботанічного саду.

У 90-х дед Романа Глигало подарував будинок свої дочкам: Наталії та Тетяні. Але три роки тому дізнався, що власниці нібито ще в 2010 році продали будівлю якоїсь жительці Броварів.

«У 2017 році, десь з весни, до моєї мами та батька наполегливо звертався з проханням продати будинок представник одного із забудовників, який забудовує ділянки в нашому районі. Він неодноразово дзвонив мамі та батькові, чекав їх біля хвіртки. Батьки відмовилися продавати й ось у грудні 2017 року дізналися з реєстру прав власності, що будинок переоформлений «, — сказав Роман Глигало.

Через деякий час від жительки Броварів будинок перейшов спочатку її компанії, а потім лондонській фірмі. В результаті будинок розділили на три частини та продали різним людям. У 2020 році суд наклав арешт на всю ділянку.

Нових власників будинку за адресами реєстрації не виявлено, а їхні телефони — відсутні.

Встановлено, що інформація про власників була відсутня в електронному реєстрі речових прав на нерухомість, а земельна ділянка була не приватизована. В результаті афера далася шахраям досить легко, а повернути майно назад — складно.

Для власників будинку прогноз песимістичний. Навіть якщо через суд їм вдасться визнати недійсним перший договір купівлі-продажу, то з наступними таке рішення малоймовірно. Подібні випадки — не рідкість.

«Аналогічні злочини, які відбувалися до цього, — фактично не розслідуються. Тому люди, які цим займаються, йдуть на злочин другий, третій і так далі, і не бояться притягнення до відповідальності. Якщо постраждалому пощастить, його справу розслідують і передадуть до суду, там воно буде розглядатися роки три, а можливо, і більше», — стверджує член Асоціації юристів України, адвокат Євген Грушовец.

За його словами, є кілька варіантів уберегти нерухомість від аферистів:

Внесення майна до статутного капіталу товариства.

Додаткове обтяження. Якщо ділянку, наприклад, купила дружина — вона може офіційно зафіксувати позику від чоловіка та обтяжити майно в реєстрі іпотекою.

Використання «маячків» — ботів, які просигналізують, що хтось буде переглядати реєстр.

Внесення до реєстру власником земельної ділянки запису про заборону на вчинення реєстраційних дій щодо об'єкта.

Регулярні перевірки реєстру на предмет того, хто є власником майна.

При перших ознаках шахрайських дій адвокат радить: «Відразу звертайтеся зі скаргою в Колегію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, котра діє при Міністерстві юстиції України. Також потрібно, не втрачаючи часу, звернутися до правоохоронних органів із заявою про злочин, домогтися внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, накладення арешту на об'єкт майна та встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину».

Нагадаємо, у Вінниці журналісти підозрюють, що велике будівництво житла — це афера.

Фото: pixabay.com

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