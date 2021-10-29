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Події

На вокзалі у Львові горів поїзд: дим та вогонь охопили вагон

15:27 29 жовтня 2021
Пожежа на вокзалі у Львові

Вдень у п'ятницю, 29 жовтня, близько полудня на приміському вокзалі у Львові виникла пожежа.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, вогонь виник в одному з двох вагонів, що окремо стояли на запасній колії у відстійнику без електропостачання.

Скрін відео ДСНС.

«До моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пригоди, вагон був охоплений вогнем. Для забезпечення безперебійної подачі води з метою пожежогасіння було залучено пожежний потяг Львівської залізниці» , — зазначили у надзвичайній службі та додали, що о 13:02 пожежу локалізували, а о 13:09 — ліквідували.

Скрін відео ДСНС.

На місці НП працювали 18 осіб особового складу, 4 одиниці спецтехніки та пожежний потяг із 5 рятувальниками.

Скрін відео ДСНС.

Обставини та причина пожежі встановлюються правоохоронними органами.

Внаслідок займання ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, що напередодні «вогняна» НП сталася у Харківській області — на АЗС, що на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, вибухнула підземна ємність із газом. За однією з версій, газову колонку своєю фурою зачепив водій-турок. Дві важкі вантажівки згоріли.

Фото управління ДСНС у Львівській області.

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