Посварився з вітчимом: у Білій Церкві під Києвом підліток стрибнув з моста на вантажівку й загинув
Вночі 30 жовтня у Білій Церкві Київської області неповнолітній хлопець скоїв самогубство. Він стрибнув з мосту на вантажівку, що проїжджала повз, і розбився.
У поліцію Київської області про НП повідомив водій вантажівки, яка їхала у напрямку Одеси.
Він розповів, що близько 2 години ночі з мосту на лобове скло автомобіля MAN стрибнув невідомий чоловік.
Поліціянти, які прибули на місце НП, встановили, що це неповнолітній житель міста Узин.
Слідчі з'ясували, що 16-річний хлопець напередодні посварився у телефонній розмові зі своїм вітчимом через побутові негаразди. Потім він зателефонував матері та повідомив, що додому більше не повернеться.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини цього трагічного випадку.
Раніше два самогубства сталися в одній зі шкіл Черкас.424
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter