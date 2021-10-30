Посварився з вітчимом: у Білій Церкві під Києвом підліток стрибнув з моста на вантажівку й загинув

Вночі 30 жовтня у Білій Церкві Київської області неповнолітній хлопець скоїв самогубство. Він стрибнув з мосту на вантажівку, що проїжджала повз, і розбився.

У поліцію Київської області про НП повідомив водій вантажівки, яка їхала у напрямку Одеси.

Він розповів, що близько 2 години ночі з мосту на лобове скло автомобіля MAN стрибнув невідомий чоловік.

Поліціянти, які прибули на місце НП, встановили, що це неповнолітній житель міста Узин.

Слідчі з'ясували, що 16-річний хлопець напередодні посварився у телефонній розмові зі своїм вітчимом через побутові негаразди. Потім він зателефонував матері та повідомив, що додому більше не повернеться.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини цього трагічного випадку.

Раніше два самогубства сталися в одній зі шкіл Черкас.

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