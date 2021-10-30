У Чернівцях вандали розбили портрети загиблих на фронті героїв АТО

У Чернівцях на центральній площі міста невідомі пошкодили портрети загиблих бійців, котрі захищали Україну на Донбасі. Про це повідомив священник Василь Гасинець у Facebook.

«Коли побачив один портрет розбитий, подумав, що випадково, коли побачив другий — зрозумів, що цілеспрямований вандалізм. Це злочин проти національної пам'яті», — обурився священнослужитель.

Пошкоджені портрети на стіні пам'яті Героїв Небесної Сотні та воїнів, які загинули на Донбасі, було помічено сьогодні.

Постраждали два портрети — старшого солдата Дмитра Костенюка та рядового Володимира Бузенка.

Під постом священника безліч обурених коментарів. Українці закликають оперативно знайти зловмисників та покарати їх. Люди намагаються волати до совісті тих, хто поглумився над портретами загиблих.

У мережі пишуть, що працівники міськради та правоохоронці вивчають записи з камер спостереження, щоб виявити винних.

Нові портрети замість розбитих друкують. Відновити все мають намір наступного тижня.

Нагадаємо, влітку у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні невідомий чоловік пошкодив клумби. У поліції чоловік не зміг пояснити мотивів свого вчинку.

Мер Івано-Франківська запропонував карати вандалів «різками на майдані».

Фото https://www.facebook.com/

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