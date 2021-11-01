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Події

Смертельна ДТП під Кропивницьким: четверо загиблих, серед них — троє підлітків

10:19 1 листопада 2021
ДТП

У ніч на понеділок, 1 листопада, на Кіровоградщині сталася смертельна ДТП — загинуло четверо людей, у тому числі троє підлітків.

Як повідомляють у ГУНП у Кіровоградській області, дорожньо-транспортна пригода сталася о 00:10 на автодорозі Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя.

За попередніми даними, водій автомобіля КIA Sportage, обганяючи транспорт, що ъхав попереду, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою Renault.

«Внаслідок пригоди 46-річний водій КІА та троє неповнолітніх пасажирів у віці 12, 14 та 16 років загинули на місці пригоди. Особи загиблих встановлені. Усі вони — мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області», — йдеться у повідомленні.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

За даними обласного управління ДСНС, тіла загиблих було заблоковано в автомобілі. Для деблокації залучалися 4 рятувальники та одна одиниця техніки.

Нагадаємо, що у Харкові на 60 діб без права вийти під заставу суд відправив у СІЗО 16-річного водія, який є головним підозрюваним у справі про смертельну ДТП, під час якої загинула одна людина, а троє потрапили до лікарні.

А на Херсонщині внаслідок зіткнення автомобіля Volkswagen Touareg з деревом загинуло четверо людей, у тому числі двоє підлітків 2006 року народження. Ще двоє неповнолітніх (2004 року народження) потрапили до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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