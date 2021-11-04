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Події

У Мелітополі підліток врятував пасажирів некерованої маршрутки

16:17 4 листопада 2021
Маршрутки на зупинці

У Мелітополі 17-річний Олександр Оганьян врятував пасажирів маршрутки, водію якої раптово стало погано за кермом. В останній момент хлопець встиг вивернути кермо автобуса, який вже виїхав на «зустрічку» і міг зіткнутися з авто на жвавому проспекті.

«Пасажири кричали «Водійові погано!», «Зупиняйте автобус!» — розповідав місцевому ресурсу новин герой дня.

Олександр Оганьян

Почувши це, він з кінця салону добіг до сидіння водія, вирулив на іншу смугу руху і зупинив маршрутку. Після цього хлопець викликав поліцію та «швидку» і до приїзду спецслужб разом із ще кількома пасажирами надавав водієві допомогу.

Виявилося, що він навчився її надавати на тренінгах бази мелітопольської організації ПЛАСТу, членом якої є. За словами заступника місцевої організації скаутського руху Ганни Микільської, тренінг про правильну поведінку в критичних ситуаціях і катастрофах «пластунам» влаштовували якраз напередодні дорожньої НП.

Нагадаємо, минулого літа в Києві водій тролейбуса помер прямо за кермом, проте встиг зупинити транспорт. Можливою причиною смерті тоді назвали пекельну спеку у столиці, адже кабіни водіїв громадського транспорту столиці часом прогрівалися до 40 градусів та вище.

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