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СБУ оприлюднила переговори співробітників ФСБ, які організували атаки хакерів на держоргани України

19:01 4 листопада 2021
СБУ оприлюднила переговори співробітників ФСБ, які організували атаки хакерів на держоргани України

Служба безпеки України (СБУ) викрила хакерів із угруповання Armageddon, які організували понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України (електростанції, системи тепло- та водопостачання).

Як повідомила прес-служба СБУ, під час розслідування було перехоплено їхні розмови та встановлено імена причетних до кібератаків співробітників ФСБ, які розробляли вірусні програми, засоби анонімізації та «прикриття» хакерів в інтернеті.

«Хакерське угруповання Armageddon — це спеціальний проект ФСБ Росії, який створювався з метою боротьби проти України. Роботу проекту, за даними слідства, координує 18 Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією у Москві» , — повідомили у спецслужбі.

П'ятьом учасникам хакерської групи вже оголосили про підозру у державній зраді згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу.

Також тривають слідчі дії щодо притягнення співробітників ФСБ до відповідальності за іншими статтями Кримінального кодексу про шпигунство, несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів та створення шкідливого ПЗ.

Нагадаємо, у липні російські хакери паралізували роботу понад тисячу компаній по всьому світу, а потім атакували сайт ВМС України, опублікувавши там фейкові документи та повідомлення, пов'язані з навчаннями «Сі Бриз-2021», що проходили у Чорному морі.

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