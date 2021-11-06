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Події

У Києві прорвало водогін: які житлові масиви залишилися без води

20:03 6 листопада 2021
вода

Декілька районів Києва залишилися без води. На Великій Кільцевій дорозі стався масштабний порив водопроводу. Як повідомляє КМДА, бригади «Київводоканалу» збираються працювати навіть уночі, щоб усунути аварію.

Поки що воду відключили (або знизили тиск) у наступних районах і житлових масивах:

  • Микільська Борщагівка;
  • Південна Борщагівка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофанія;
  • Голосієво;
  • Батиєва Гора;
  • Залізничний масив;
  • Олександрівська Слобідка;
  • Солом'янка;
  • Відрадний;
  • Першотравневий.

Враховуючи, що проблеми з водопостачанням можуть затягтися, на густозаселеній Борщагівці чергуватимуть автоцистерни з питною водою. Воду будуть роздавати за такими адресами:

  • вул. Зодчих, 60, 60-А;
  • вул. Якуба Коласа, 14;
  • бульвар Кольцова, 17;
  • вул. Гната Юри, 1/11;
  • Софіївська Борщагівка, ЖК Club House.
Аварія сталася ще 5 листопада

Нагадаємо, нещодавно прорив труби гарячого водопостачання стався у Голосіївському районі на вулиці Костанайській.

Фото vodokanal.kiev.ua

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