Патрульного затиснуло між автомобілями: у Києві п'яний водій травмував двох людей та намагався втекти з місця ДТП

У Києві водій із ознаками сп'яніння спровокував ДТП, внаслідок якої патрульного затиснуло між двома автомобілями.

Як повідомляють у Патрульній поліції Києва, правоохоронці прибули на столичний бульвар Академіка Вернадського, де дорогу не поділили водії Renault та BMW. Поки вони оформляли протоколи, водій Hyundai врізався в один із автомобілів — внаслідок ДТП патрульного затиснуло між службовим Mitsubishi та BMW. Також травми зазнав водій Renault.

«Поки всі присутні надавали допомогу постраждалим, водій Hyundai швидко вийшов зі свого автомобіля і залишив місце події у невідомому напрямку. Поліцейські, які з'ясували, де живе втікач, затримали його біля під'їзду будинку», — йдеться у повідомленні.

Чоловік, у якого інспектори помітили очевидні ознаки алкогольного сп'яніння, пройти огляд відмовився. На нього складено протокол за ч. 1 ст. 130 (Управління транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Обставини події встановлює слідчо-оперативна група.

Травмованих поліцейського та водія госпіталізували. Загрози їхнього життя немає. У патрульного — перелом ноги та забиття.

Нагадаємо, що подібна ДТП нещодавно сталася і у Харківській області. Так, на автодорозі Київ — Харків — Довжанський автопатруль зупинив за перевищення швидкості автомобіль Suzuki Jimny. Під час складання адмінпротоколу водій розпочав рух та наїхав на одного з поліцейських.

Фото Патрульної поліції Києва.

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