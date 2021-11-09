26.04 / 26.28 30.04 / 30.35
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Жахлива ДТП під Тернополем: в аварії загинули батьки, їхній п'ятирічний син — у реанімації

13:53 9 листопада 2021
ДТП

На Тернопільщині, де смертельне ДТП спровокував нетверезий водій, загинула подружня пара, а їхній п'ятирічний син опинився у реанімації.

Як повідомляють у ГУНП у Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 8 листопада у селі Шибалин.

Фото ГУНП у Тернопільській області.

«За попередньою інформацією, водій (1978 року народження) у стані алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем Skoda Yeti, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Daewoo Lanos. У салоні Daewoo була сім'я. Внаслідок зіткнення чоловік та дружина загинули відразу. П'ятирічного хлопчика у важкому стані екіпаж поліції Бережан, який першим прибув на місце аварії, на службовому авто одразу повіз до медустанови» , — зазначили в поліції і додали, що дитина після зіткнення вилетіла на панель біля лобового скла.

Фото ГУНП у Тернопільській області

Фото ГУНП у Тернопільській області

Водія Skoda затримали, алкотестер показав 1,3 проміле алкоголю у його крові. Ведеться досудове розслідування за ч.4 ст.286−1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті — позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, що два дні тому на Тернопільщині на автодорозі Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль у ДТП постраждали семеро дорослих та двоє неповнолітніх дітей.

Фото ГУНП у Тернопільській області.

517

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Люди

Після перерахунку пенсія зменшилася: одній з груп пенсіонерів розповіли, що буде з їхніми виплатами

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

руки

З чого складається сума пенсії: експерт розповів, як самостійно перевірити правильність розрахунку виплат від ПФУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.