Жахлива ДТП під Тернополем: в аварії загинули батьки, їхній п'ятирічний син — у реанімації

На Тернопільщині, де смертельне ДТП спровокував нетверезий водій, загинула подружня пара, а їхній п'ятирічний син опинився у реанімації.

Як повідомляють у ГУНП у Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 8 листопада у селі Шибалин.

Фото ГУНП у Тернопільській області.

«За попередньою інформацією, водій (1978 року народження) у стані алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем Skoda Yeti, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Daewoo Lanos. У салоні Daewoo була сім'я. Внаслідок зіткнення чоловік та дружина загинули відразу. П'ятирічного хлопчика у важкому стані екіпаж поліції Бережан, який першим прибув на місце аварії, на службовому авто одразу повіз до медустанови» , — зазначили в поліції і додали, що дитина після зіткнення вилетіла на панель біля лобового скла.

Фото ГУНП у Тернопільській області

Фото ГУНП у Тернопільській області

Водія Skoda затримали, алкотестер показав 1,3 проміле алкоголю у його крові. Ведеться досудове розслідування за ч.4 ст.286−1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті — позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, що два дні тому на Тернопільщині на автодорозі Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль у ДТП постраждали семеро дорослих та двоє неповнолітніх дітей.

Фото ГУНП у Тернопільській області.

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