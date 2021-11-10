Вимагав 2,5 тисячі: у Дніпрі за підроблені сертифікати затримали лікаря

В Україні, де часто фіксуються випадки виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію проти ковіду, у Дніпрі викрили медика, який щодня «штампував» по кілька десятків фейкових документів.

Як повідомляють у СБУ, за внесення неправдивих відомостей до електронної системи eHealth він брав по 2,5 тис. грн із клієнта. Схему організував лікар пункту вакцинації однієї з амбулаторій міста. Фейкові сертифікати видавав здебільшого антивакцинаторам, які хотіли згенерувати сертифікат у «Дії», клієнтам турагенцій міста, які планували поїздки за кордон, а також працівникам місцевих підприємств.

Фото СБУ.

«Персональні дані невакцинованих осіб медпрацівник вносив до електронної системи охорони здоров'я eHealth через комплексну медичну інформаційну систему „Каштан“, а вакцину списував. Проіснувала ця протиправна схема кілька місяців» , — зазначили у СБУ.

Зловмисника викрили на «груповій» угоді — під час передачі першого «траншу» за 9 підроблених сертифікатів про вакцинацію.

У медика провели обшук на роботі та вдома, знайшли печатки та штампи різних медичних установ, у тому числі й ті, якими засвідчують результати лабораторних досліджень; бланки суворої звітності, призначені для запису інформації про встановлені діагнозу та перебіг хвороби; чернові записи, які підтверджували протиправну діяльність, а також 50 тисяч гривень.

Фото СБУ.

Організатору схеми планують повідомити про підозру за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

«Після виявлення громадян, персональні дані яких були протиправно внесені до системи eHealth, СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію та притягнення їх до відповідальності за протиправні дії», — додали в СБУ.

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Фото СБУ.

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