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Події

З панчохою на голові проник у будинок та приставив ніж до горла дівчинки: на Хмельниччині засудили педофіла за спробу зґвалтувати дитину

14:11 12 листопада 2021
суддя

Суд у Хмельницькій області засудив до 7 років 6 місяців ув'язнення чоловіка за спробу зґвалтування неповнолітньої дівчинки. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Прокурори довели у суді провину 37-річного мешканця Волочиського району, який намагався зґвалтувати школярку.

У червні 2021 року дівчинка приїхала у гості до батька в одне з сіл Волочиського району.

Зловмисник, знаючи, що чоловік рано йде на роботу, скористався тим, що двері до будинку були не зачинені й проник в кімнату, де спала дитина.

Одягнувши на голову жіночу панчоху, озброївшись кухонним ножем, він зв'язав ременем руки потерпілій та, погрожуючи вбивством, намагався зґвалтувати її.

Дівчинка, проявила хитрість, вмовила чоловіка відпустити її в туалет й втекла до своєї тітки, яка жила неподалік. Так дитині вдалося уникнути насильства.

Нагадаємо, у Рівному відправили на 10 років за ґрати чоловіка, який ґвалтував свою неповнолітню падчерку. 13-річна дівчинка завагітніла та народила дитину.

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