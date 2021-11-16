У Рубіжному на Луганщині вбили поліцейського та вкрали табельну зброю

За інформацією ЗМІ, у вівторок, 16 листопада, у Рубіжному на Луганщині вбили співробітника Патрульної поліції.

Як повідомляє «Трибун», посилаючись на джерела у правоохоронних органах, НП сталася на території колишнього ліцею (СОШ № 6) за адресою Володимирська, 19.

Повідомляється, що зловмиснику, який заволодів табельною зброєю поліцейського, вдалося втекти з місця події. Поліція запровадила план «Сірена». За деякими даними, загиблому було 24 роки.

Інформацію щодо загибелі колеги підтвердили невдовзі й у Патрульній поліції.

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Фото — скріншот.

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