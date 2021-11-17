Затримка — до шести годин: «Укрзалізниця» попередила про запізнення низки поїздів через смертельну НП
«Укрзалізниця» повідомила про затримки руху пасажирських рейсів як мінімум шести поїздів у зв'язку зі смертельним травмуванням людини вантажним потягом на ділянці між Полтавою і Харковом.
Мова про поїзди:
- № 64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки — 6 годин);
- № 141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);
- № 725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);
- № 18 Ужгород — Київ (3 години 10 хвилин);
- № 8 Одеса — Харків (2 години);
- № 722 Київ — Харків (40 хвилин).
Час затримки поїздів може змінитися, попередив перевізник.
За даними поліції Харківської області близько 5:00 на залізничній станції Пирогово, яка розташована в селі Огульці Богодухівського району, потяг збив жінку, відкинувши її на суміжну колію під потяг, який рухався назустріч. Постраждала загинула.
Нагадаємо, минулого тижня «Укрзалізниця» повідомила про можливі затримки курсування пасажирських поїздів у Київській та Черкаській областях через реконструкцію залізничного полотна.417
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