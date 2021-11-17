26.41 / 26.63 29.83 / 30.20
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Затримка — до шести годин: «Укрзалізниця» попередила про запізнення низки поїздів через смертельну НП

12:37 17 листопада 2021
Потяг

«Укрзалізниця» повідомила про затримки руху пасажирських рейсів як мінімум шести поїздів у зв'язку зі смертельним травмуванням людини вантажним потягом на ділянці між Полтавою і Харковом.

Мова про поїзди:

  • № 64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки — 6 годин);
  • № 141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);
  • № 725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);
  • № 18 Ужгород — Київ (3 години 10 хвилин);
  • № 8 Одеса — Харків (2 години);
  • № 722 Київ — Харків (40 хвилин).

Час затримки поїздів може змінитися, попередив перевізник.

За даними поліції Харківської області близько 5:00 на залізничній станції Пирогово, яка розташована в селі Огульці Богодухівського району, потяг збив жінку, відкинувши її на суміжну колію під потяг, який рухався назустріч. Постраждала загинула.

Нагадаємо, минулого тижня «Укрзалізниця» повідомила про можливі затримки курсування пасажирських поїздів у Київській та Черкаській областях через реконструкцію залізничного полотна.

417

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Субсидія

Головне — встигнути до 20 грудня: як отримати зекономлені на субсидії гроші

Період навчання у вузі зараховується до страхового стажу, але є одна умова

Період навчання у вузі зараховується до страхового стажу, але є одна умова

Наречений і наречена

Паралізована наречена довела нареченого до сліз, з'явившись на весіллі на ногах, а не в інвалідному візку

гроші

З'явиться підстава для утримання: пенсіонерів попередили про випадки, коли вони можуть втратити частину виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.