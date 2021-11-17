Затримка — до шести годин: «Укрзалізниця» попередила про запізнення низки поїздів через смертельну НП

«Укрзалізниця» повідомила про затримки руху пасажирських рейсів як мінімум шести поїздів у зв'язку зі смертельним травмуванням людини вантажним потягом на ділянці між Полтавою і Харковом.

Мова про поїзди:

№ 64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки — 6 годин);

№ 141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);

№ 725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);

№ 18 Ужгород — Київ (3 години 10 хвилин);

№ 8 Одеса — Харків (2 години);

№ 722 Київ — Харків (40 хвилин).

Час затримки поїздів може змінитися, попередив перевізник.

За даними поліції Харківської області близько 5:00 на залізничній станції Пирогово, яка розташована в селі Огульці Богодухівського району, потяг збив жінку, відкинувши її на суміжну колію під потяг, який рухався назустріч. Постраждала загинула.

Нагадаємо, минулого тижня «Укрзалізниця» повідомила про можливі затримки курсування пасажирських поїздів у Київській та Черкаській областях через реконструкцію залізничного полотна.

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