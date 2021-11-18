Добивали біля під'їзду власного будинку: у Миколаєві розстріляли із рушниці місцевого бізнесмена

Увечері у середу, 17 листопада, у Миколаєві на вулиці застрелили чоловіка, ще одна людина отримала поранення.

Як повідомляють у ГУНП у Миколаївській області, постріли на вулиці Сінній почули місцеві жителі та повідомили про це правоохоронцям.

Поліцейські, які прибули на місце НП, на подвір'ї одного з будинків виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями, яке лежало біля під'їзду.

Фото ГУНП у Миколаївській області.

Фото ГУНП у Миколаївській області.

На подвір'ї багатоповерхівки, що за кілька кварталів від місця злочину, правоохоронці виявили мисливську рушницю з плямами, схожими на кров. Наразі з'ясовується, чи з цієї зброї було вбито людину.

Фото ГУНП у Миколаївській області.

Інформація щодо цього факту внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 КК («Умисне вбивство»).

Як уточнює миколаївське видання «Новини-N», чоловік разом дівчиною автомобілем «Ауді» заїхав у двір будинку, де на нього, можливо, чекав кілер. Вбивця спочатку поранив свою жертву, а коли той спробував втекти, наздогнав його біля під'їзду і добив.

Видання зазначає, що дівчину, за попередніми даними, кілер не зачепив. Тоді стає незрозумілим, хто ще отримав поранення під час стрілянини. За даними видання, на лівих задніх дверях машини — близько десятка пробоїн, можливо, від великого дробу або картечі.

Особу вбитого встановили — 51-річний Ігор Пліндик, який мав відношення до будівельного бізнесу.

Нагадаємо, що нещодавно у Сумах біля під'їзду власного будинку на очах у дружини було застрелено одного з місцевих лідерів «Правого Сектору» Олександра Іваніну. Він разом із дружиною під'їхав на автомобілі до свого під'їзду, де на нього чекав кілер.

Фото ГУНП у Миколаївській області та з сайту https://novosti-n.org.

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