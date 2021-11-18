Неправильно носили маски: екс-правоохоронець влаштував стрілянину у метро Харкова і може потрапити на кілька років за грати

У Харкові, де влітку цього року чоловік поранив трьох людей, відкрито кримінальне провадження за фактом стрілянини у метрополітені.

Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, інцидент стався близько 23:00 у середу, 17 листопада. Все почалося з того, що колишній співробітник місцевої податкової міліції посварився з групою студентів з приводу носіння масок. Чоловік зробив зауваження молодим людям, вказавши на неправильне носіння ними індивідуальних засобів захисту, студенти відповіли нецензурщиною.

«Після виходу з вагону на платформі станції метро „Держпром“ конфлікт загострився і студенти почали штовхати чоловіка. Колишній міліціонер вистрілив кілька разів вгору, а потім у ногу одного зі студентів» , — зазначили у прокуратурі та додали, що стрілець пояснив свої дії необхідною обороною.

Стосовно стрільця відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що раніше кримінальне провадження відкривали стосовно співробітників Держслужби спецзв'язку, які навесні цього року влаштували стрілянину у поїзді сполученням Костянтинівка — Київ. У поліції Харківської області заявляли, що стрілки забарикадувалися у купе та погрожували у разі штурму відкрити вогонь.

Фото з Pixabay.

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