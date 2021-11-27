Вибух у Новій Одесі: з’явилася інформація про загиблих

Рятувальники, розбираючи завали на місці вибуху будинку у Новій Одесі (Миколаївська область), підтвердили смерть однієї із мешканок п'ятиповерхівки.

Жінка, яка проживала у квартирі на 4-му поверсі, загинула під уламками.

За даними поліції, жінка проживала у квартирі сама. Ще вдень рятувальники повідомили, що виявили у зруйнованій вибухом квартирі власницю житла. Коли за три години, вдалося дістатися постраждалої, стало зрозуміло, що жінка померла.

Вибухом зруйновано чотири квартири

Вранці 27 листопада у п'ятиповерхівці стався вибух газу в одному з приміщень на верхньому поверсі. Зруйновано дві квартири на п'ятому поверсі та ще дві квартири на четвертому. З будинку евакуйовано 50 мешканців. Трьом постраждалим із 5-го поверху знадобилася допомога лікарів.

Як повідомляють медики, у двох постраждалих шоковий стан, а ще одного екстрено відправлено до лікарні, оскільки є підозри на травму хребта та перелом руки.

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