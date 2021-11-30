У ресторані Києва двоє чоловіків влаштували бійку та поранили відвідувачів

У Києві громадяни Грузії влаштували бійку у ресторані, ножові поранення отримали троє відвідувачів закладу у Святошинському районі.

Як повідомляють у Київській міській прокуратурі, двом іноземцям повідомили про підозру за ч.4 статті 296 КК України (санкція — від 3 до 7 років позбавлення волі).

«Конфлікт стався увечері 27 листопада в одному з ресторанів на вул. Якуба Колоса у Святошинському районі столиці. Підозрювані відпочивали в ресторані та розпивали спиртні напої, після чого, грубо порушуючи громадський порядок, стали чіплятися та словесно ображати інших відвідувачів закладу, зокрема жінок. Вказаний конфлікт переріс у бійку, в ході якої підозрювані завдали ножових поранень трьом чоловікам, які заступилися за жінок», — зазначили в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося про сутичку столиці — представники двох компаній, що здійснюють пасажирські перевезення, «не поділили» маршрути, працівники однієї з них отримали поранення, у тому числі й ножові.

Фото зі сторінки Київської міської прокуратури у соцмережах.

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