В Одесі знайшли повішеним у ліцеї 15-річного учня

В Одесі в ліцеї «Олімпієць» знайшли повішеним 15-річного юнака. Вихованця спортивного ліцею виявили вранці 30 листопада у вбиральні закладу. Поліція на Одещині розслідує цей випадок як самогубство. Встановлюються обставини загибелі підлітка.

Директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич розповіла, що однокласники ліцеїста пережили серйозний стрес через те, що сталося, а тому з дітьми працюють психологи.

«Ведеться слідство. Тому причини, через які це сталося, називати зараз неможливо. Ми працюємо разом із поліцією», — пояснила вона.

За інформацією USIOnline, до трагедії могло призвести недоброзичливе ставлення до підлітка з боку однокласників. У соцмережах сперечаються, чи мав місце буллінг у класі. Крім того, на шкільні проблеми могли накластися сімейні труднощі. У ліцеї кажуть, що для підлітка це була не перша спроба підлітка звести рахунки з життям, але минулого разу юнака вдалося втримати від фатального вчинку.

Нагадаємо, 2021 року в Україні збільшилася кількість випадків самогубства серед підлітків. Люди, які займалися проблемою підліткових суїцидів, підтверджують, що деяким трагедіям реально запобігти. А психолог Наталія Бугаєва розповіла «ФАКТАМ», чому підлітків вдається схилити до самогубства, і що робити батькам, які запідозрили недобре.

Фото pixabay.com

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