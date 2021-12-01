Житель Київщини погрожував харківським поліцейським: що відомо

Поліцейські Харківської області систематично отримували погрози, які через соціальні мережі надсилав невідомий.

Як повідомляють у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, цим займався мешканець Київської області — його особу встановили. Чоловік «не зміг пояснити мету своїх вчинків».

Фото НПУ.

Поліцейські Харківщини провели обшук у 48-річного чоловіка. У нього вилучили мобільний телефон, а також «чорнові» записи про облікові записи у соцмережах та паролі доступу до них.

«У історії листування чоловіка збереглися вищезгадані повідомлення співробітникам поліції та держслужбовцям, але пояснити мету своїх вчинків він не зміг. Правову кваліфікацію його дій буде визначено згодом», — повідомили у поліції.

Раніше у столиці водій, обурений перекриттям вулиць правоохоронцями на час репетицій параду до Дня Незалежності, раптово здав назад та травмував патрульного. Поліцейський із травмами рук потрапив до лікарні.

Фото із сайту Нацполіції.

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