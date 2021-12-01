27.09 / 27.33 30.58 / 31.00
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Житель Київщини погрожував харківським поліцейським: що відомо

9:05 1 грудня 2021
Поліція

Поліцейські Харківської області систематично отримували погрози, які через соціальні мережі надсилав невідомий.

Як повідомляють у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, цим займався мешканець Київської області — його особу встановили. Чоловік «не зміг пояснити мету своїх вчинків».

Фото НПУ.

Поліцейські Харківщини провели обшук у 48-річного чоловіка. У нього вилучили мобільний телефон, а також «чорнові» записи про облікові записи у соцмережах та паролі доступу до них.

«У історії листування чоловіка збереглися вищезгадані повідомлення співробітникам поліції та держслужбовцям, але пояснити мету своїх вчинків він не зміг. Правову кваліфікацію його дій буде визначено згодом», — повідомили у поліції.

Раніше у столиці водій, обурений перекриттям вулиць правоохоронцями на час репетицій параду до Дня Незалежності, раптово здав назад та травмував патрульного. Поліцейський із травмами рук потрапив до лікарні.

Фото із сайту Нацполіції.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

Газ

«Нафтогаз» скасовує тариф «Річний»: що робити споживачам

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Оля Цибульська

«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.