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На Рівненщині 3-річна дитина засунула руку у включену пральну машинку під час віджиму

16:27 2 грудня 2021
дитина

У Костополі Рівненської області ледь не сталася трагедія — 3-річна дитина сунула руку у пральну машинку під час віджиму та травмувалася. Про це пише сайт «РадіоТрек».

Про НП у поліцію повідомив місцевий фельдшер. У дівчинки діагностували закритий перелом правого плеча. Її госпіталізували до Рівненської обласної лікарні.

Пральна машина, якою користуються у сім'ї, не блокується, повідомили у поліції. Імовірно, дитина відчинила дверцята пральної машини під час віджиму й засунула руку в барабан.

Відомо, що дівчинка виховується у багатодітній сім'ї — крім неї, у батьків ще четверо дітей. Про сім'ю оточення відгукується позитивно.

З мамою дитини правоохоронці проведуть профілактичну бесіду.

Раніше «ФАКТИ» писали про жахливий випадок у Кременчуці Полтавської області, де до лікарні з сильним отруєнням потрапив чотирирічний хлопчик, який проковтнув близько 60 пігулок.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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На Рівненщині 3-річна дитина засунула руку у включену пральну машинку під час віджиму

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