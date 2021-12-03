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Події

Серйозна ДТП з постраждалими під Києвом: на «дорозі смерті» автомобіль на швидкості вилетів у кювет та перекинувся

11:07 3 грудня 2021
машина

На Гостомельській трасі під Києвом, яку називають «дорогою смерті», в ніч з 2 на 3 грудня у ДТП потрапив автомобіль Mazda, передає «Київ Оперативний».

Повідомляється, що машина на швидкості з'їхала у кювет й перекинулася. Внаслідок аварії постраждала 41-річна жінка-водій.

За інформацією очевидця, Mazda рухалася у напрямку Києва. Водій, обганяючи попереду машину, зачепила колесом узбіччя. Після цього Mazda на швидкості з'їхала в кювет й перекинулася на бік, передає «Обозреватель».

Жінку з травмами госпіталізували до лікарні. Щоб витягти її з авто, співробітники ДСНС зрізали частину даху машини.

Нагадаємо, днями у Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів та вантажівки.

За даними патрульної поліції, за 10 місяців поточного року в Україні сталося понад 154 тисячі аварій, у яких загинуло понад 2,5 тисячі людей і ще майже 25 тисяч отримали травми.

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