Водій не впорався з керуванням: біля Вінниці перекинулася цистерна із 19 тоннами аміаку

Вранці у п'ятницю, 3 грудня, на Черкаському шосе під Вінницею перекинулася цистерна, яка перевозила скраплений аміак.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, ДТП сталася на автодорозі М30 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка — Луганськ — Ізварине.

Фото ДСНС

Автоцистерна ємністю близько 19 тонн перекинулася. Було розпочато роботи з перекачування аміаку.

Фото ДСНС

До ліквідації наслідків ДТП залучали 9 одиниць спецтехніки та 31 рятувальника.

Фото ДСНС

За інформацією «ТСН», розгерметизації не сталося. «Станом на даний момент перекачано близько 4 тонн зрідженого аміаку, всього у автоцистерні 19 тонн. Працює спеціальна техніка на випадок, якщо відбудеться розгерметизація цистерни, за допомогою струменів води хмару приберуть, але ми сподіваємося, що цього не станеться», — повідомила спікерка ДСНС Вінницької області Оксана Урбанська.

У ДТП постраждав водій автоцистерни, який не впорався з керуванням. При ударі чоловіка заблокувало у кабіні, його госпіталізовано з черепно-мозковою травмою.

Нагадаємо, що нещодавно під Вінницею у ДТП за участю фури загинуло подружжя 60 та 58 років. Вони їхали трасою, коли в районі селища Вороновиця на зустрічну смугу виїхав вантажний Iveko Stralis. Водій та пасажирка Volkswagen Touran померли на місці.

Фото ДСНС

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter