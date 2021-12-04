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Події

Шестирічна дитина загинула під колесами сміттєвозу на Чернігівщині

21:53 4 грудня 2021
Шестирічна дитина загинула під колесами сміттєвозу на Чернігівщині

У Ніжині на Чернігівщині сталася смертельна ДТП, жертвою якої стала шестирічна дівчинка.

Як повідомила поліція регіону, все сталося біля зупинки громадського транспорту близько 15:00 4 грудня.

За попередньою інформацією, мама з дитиною викинули сміття у контейнер та йшли у бік зупинки. У цей же час з того майданчика від'їжджав сміттєвоз, який, мабуть, і зачепив дитину.

У коментарях до повідомлення поліції наголошується, що цей же сміттєвоз відкинув матір на узбіччя, тому вона вижила.

Опубліковано фото із місця інциденту.

Наразі 53-річного водія затримано, з ним проводять першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, влітку подібна ДТП сталася у Києві на вулиці Флоренції — тоді п'яний водій сміттєвозу Scania наїхав на жінку, яка вийшла на прогулянку з 2-річним сином у візку. Тіло жінки вантажівка протягла близько 8 метрів, перш ніж зупинилася. Хлопчик вижив. У водія після його огляду драгер показав 1,91 проміле.

Фото поліції Чернігівської області

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