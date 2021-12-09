Задушила поясом 2-річного сина: стали відомі мотиви вбивства матір'ю дитини в Харкові

У Харкові розслідують випадок убивства матір'ю свого дворічного сина. Трагедія у квартирі на Салтівці розігралася вночі 8 грудня. У поліції кажуть, що знайшли у квартирі тіло дитини зі слідами удушення. Поруч валявся пояс від халата — можливо, він і став знаряддям убивства.

Саму матір виявили на газоні поруч із багатоповерхівкою — жінка розповіла, що це саме вона викликала поліцію після невдалої спроби самогубства. Харків'янка намагалася накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна четвертого поверху, але вижила, хоч і отримала серйозні травми 36-річну постраждалу з переломами кісток тазу та ребер, численними забоями відвезли в реанімацію і там прооперували.

Справу розслідують як умисне вбивство (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Матері загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко розповів, що, за попередньою інформацією, жінка не стояла на обліку у психіатра і в базі суспільно небезпечних осіб також не значилася. Поки що психіатр ще не оглядав підслідну, тому рано говорити, чи усвідомлювала жінка свої дії і чи можна її судити за вчинене.

Пояснюючи те, що сталося, жінка заявила, що дізналася від лікарів про своє тяжке захворювання і тому вирішила накласти на себе руки. На запитання, навіщо було забирати на той світ ще й дитину, харків'янка виправдовувалася, що боялася, що про малюка ніхто не подбає. Наявність смертельно небезпечного діагнозу — імунодефіциту — у харків'янки поки що офіційно не перевіряли. Дані до протоколу занесені зі слів підозрюваної.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали жінку, яка залишила на холоді дитину, що закінчилося смертю 4-місячної дівчинки.

Фото suspilne. media

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