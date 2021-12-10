Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі: є поранені

У зоні проведення операції Об'єднаних сил внаслідок чергового обстрілу російсько-окупаційними військами позицій ЗСУ 9 грудня поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Як повідомили в командуванні ООС, бійців госпіталізовано, стан одного з них важкий, іншого — задовільний.

Напередодні бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню, 3 із яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на ранок п'ятниці, 10 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Рєзніков заявляв, що концентрація російських військ поблизу українського кордону говорить про те, що існує можливість повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. За його словами, на кордоні зосереджено понад 94 тисячі російських військовослужбовців.

А пізно ввечері 9 грудня у ФСБ влаштували провокацію, заявивши, що корабель ВМС України вийшов з порту у Маріуполі і попрямував у бік Керченської протоки, не погодивши свій курс із РФ. Олексій Резніков у свою чергу заявив, що судно «Донбас» в Азовському морі жодною мірою не порушило правил судноплавства.

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах

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