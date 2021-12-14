Потяг Київ — Івано-Франківськ зніс легковик на переїзді: є жертви

Опівночі у понеділок, 13 грудня, під Івано-Франківськом на переїзді сталася смертельна ДТП — пасажирський потяг розчавив легковик.

Як повідомляють у ГУНП у Івано-Франківській области, загинули водій «ВАЗ 2109» та його пасажирка.

«Між селами Угринів та Клузів на переїзді потяг сполученням Київ — Івано-Франківськ зіткнувся з автомобілем „ВАЗ 2109“. 29-річний водій „ВАЗу“, мешканець Івано-Франківська, який їхав у бік Угриніва, на переїзді виїхав на колію на червоний сигнал світлофору», — йдеться у повідомленні.

Фото НПУ

У поліції додали, що машиніст потягу, 40-річний мешканець Львівщини, був тверезим.

Рятувальники, які прибули на місце трагедії, за допомогою гідроінструменту деблокували тіла загиблих — водія та його 36-річної пасажирки, мешканки Угриніва. Вони загинули на місці.

Фото НПУ

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпечного руху чи експлуатації залізничного транспорту).

Раніше повідомлялося про ДТП, яку спровокував водій вантажівки — він виїхав на переїзд та зіткнувся з пасажирським потягом Київ — Солотвіно.

Фото ГУНП у Івано-Франківській області.

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