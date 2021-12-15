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Зйомка допитів та жорстоке поводження з полоненими: оператора групи Безлера засудили до 11 років ув’язнення

20:42 15 грудня 2021
бойовик днр

У Слов'янську Донецької області суд виніс реальний вирок бойовику «ДНР», учаснику групи Ігоря Безлера. Спільник терористів, який знімав на відео тортури полонених, отримав 11 років ув'язнення. Про це повідомила прокуратура.

У суді було встановлено, що обвинувачений — 55-річний житель Маріуполя — приєднався до терористів у червні 2014 року. У місті Горлівці створений Безлером спецпідрозділ «Комунікація» розмістився в захопленій будівлі міського УБОЗу. Там проводилися допити полонених українських військових та цивільних осіб. Відеооператор не просто знімав тортури, а й брав участь у знущаннях: погрожуючи зброєю, змушував полонених прибирати приміщення після побиття.

Крім того, маріупольця найманці активно залучали до своєї пропаганди. Чоловік знімав та розповсюджував відео, що вихваляли бойовиків, створював «бойові листки» групи Безлера. Усією цією діяльністю посібник терористів займався як мінімум до січня 2015 року.

Маріупольця визнали винним у співпраці з терористами та у жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням. Вирок ще не набрав чинності і може бути оскаржений.

Нагадаємо, Безлера (Бєса) називали одним із найстрашніших персон у верхівці «ДНР». Групу Бєса звинувачували у викраденні, тортурах та вбивстві горлівського підприємця, викраденні та вбивстві рядового патрульної служби влітку 2014 року. СБУ завершила розслідування злочинів Безлера та передала справу до суду.

Військовий експерт Олександр Сурков в інтерв'ю «ФАКТАМ» припустив, що Безлер наразі переховується в окупованому Криму, куди втік у жовтні 2014 року.

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