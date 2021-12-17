На виїзді з Києва величезний затор через жахливе ДТП: перші подробиці

На виїзді з Києва у бік Житомира сталася смертельна ДТП — загинули двоє чоловіків, на Житомирській трасі утворився величезний затор.

«Вантажівки збили одночасно двох чоловіків, смерть настала миттєво. Тіла розлетілися обабіч дороги. На місці поліція та медики. Утворився дуже великий затор із Києва. Громадяни, не бігайте через 6−8 смуг. Не ламайте життя водіям», — пише у соціальних мережах dtp.kiev.ua та викладає фото з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Фото dtp.kiev.ua

Фото dtp.kiev.ua

Фото dtp.kiev.ua

Фото dtp.kiev.ua

Фото dtp.kiev.ua

За інформацією «Вартові еспресо», водії на двох вантажних Renault Master виїжджали з Києва у напрямку Ужгорода та щойно проїхали КПП. Раптом ліворуч, по ходу руху машин, на дорогу вибігли двоє чоловіків. Один з них потрапив під одну вантажівку, інший — під іншу. Обидва пішоходи зазнали травм, несумісних із життям. «Слід зазначити, що безпечний пішохідний перехід знаходився приблизно за сто метрів від місця ДТП», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні у ДТП у Дніпрі загинула жінка, двоє людей постраждали. Там при виїзді на міст водій не впорався з керуванням та врізався у відбійник — машина перекинулася.

Фото dtp.kiev.ua

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