Чорний вдівець: під Тернополем чоловік відправив на той світ обох своїх дружин

На Тернопільщині 63-річний чоловік, який відсидів термін за вбивство першої дружини, до смерті побив другу металевими ходунками.

Як повідомили у Тернопільському обласному главку поліції, мешканець Іванівської територіальної громади зізнався у злочині.

Пара проживала у цивільному шлюбі. Вони обидва зловживали спиртними напоями та періодично сварилися. У жінки боліли ноги. Вона пересувалася за допомогою ходунків.

Увечері, 11 грудня, жінка у власному дворі знепритомніла. Медики констатували смерть. Чоловік сказав, що жінка впала та травмувалася.

Але судово-медична експертиза показала, що потерпілу побили її металевими ходунками.

Співмешканець зізнався у злочині. Він сказав, що побив її під час сварки.

Поліцейські також встановили, що підозрюваний — уродженець Івано-Франківської області та вже відбував покарання у місцях позбавлення волі за вбивство своєї першої дружини.

Чоловіка взяли під варту. За вчинене йому загрожує від семи до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, тиждень тому страшне вбивство сталося на Львівщині. Житель одного з сіл Самбірського району зарізав 31-річну вагітну дружину на очах своєї 10-річної доньки.

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