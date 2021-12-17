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Події

Потоп у Києві: на Оболоні через прорив труби затопило двір з машинами

22:25 17 грудня 2021
вода

У п'ятницю, 17 грудня, в Оболонському районі Києва прорвало трубопровід. Внаслідок цього вода залила ціле подвір'я біля стадіону «Єдність», повідомляє Telegram-канал «Київ Сейчас».

Пошкодження водопровідної мережі діаметром 250 мм відбулося на проспекті Героїв Сталінграда, 39 г.

У деяких місцях рівень води був настільки високий, що колеса автомобілів опинилися наполовину під водою. Людям з прилеглих будинків майже неможливо було переміщатися територією двору.

Працівники водоканалу об 11:20 локалізували витік. Через аварію без водопостачання залишився житловий будинок на проспекті Героїв Сталінграда, 39а.

Нагадаємо, кілька днів тому у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка провалився асфальт. На проїжджій частині утворилася вирва, заповнена водою. Місце аварії оперативно огородили, обійшлося без потерпілих та транспорту.

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