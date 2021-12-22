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Події

Українські військові знищили ворожий безпілотник на Донбасі

9:09 22 грудня 2021
БПЛА

На Донбасі бійці ЗСУ збили черговий БПЛА супротивника — безпілотний літальний апарат російсько-окупаційних військ був помічений у районі Красногорівки.

Як повідомляють у командуванні ООС, за добу, що минула, бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню, у тому числі й з озброєння, забороненого Мінськими угодами. Так, під Широкиним супротивник вів вогонь зі стрілецької зброї, в районі Мар'їнки — з мінометів калібру 120 мм.

«У районі Красногорівки виявлено та знищено БПЛА типу „Квадро“. Внаслідок дій противника військовослужбовець ОС отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я — середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На ранок середи, 22 грудня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не фіксувалися.

Раніше повідомлялося, що у зоні проведення ООС було поранено українського військовослужбовця, ще двоє бійців постраждали внаслідок вибуху невідомого пристрою.

Фото з Pixabay

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