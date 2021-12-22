''Як ви можете оглядати авто нардепа?!'': з'явилося відео скандалу «слуги народу» з поліцейськими

У мережу виклали відео, на якому знято спілкування «слуги народу», який ображав патрульних поліцейських.

Як повідомляє «Українська правда», відео датоване груднем 2020 року — тоді патрульні зупинили авто, яке приїхав «виручати» «слуга» Микола Галушко. Парламентар під час спілкування з правоохоронцями використав непарламентську лексику. На відео зафіксовано, що Галушко обвинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його «висмикнули з-за столу» та обзиває поліцейських «дебілами». У процесі розмови з'ясувалося, що Toyota Land Cruiser знаходиться у власності матері депутата.

Наступний діалог відбувся після того, как патрульні зупинили у центрі Києва авто за порушення ПДД — автомобіль перетнув подвійну смугу.

Нардеп: Почекай! Стояти! Хто оглядав машину?

Поліцейський: У вас що дипломатичний автомобіль?

Н: Цей автомобіль належить мені.

П: Чудово.

Н: У декларації задекларовано.

П: Супер.

Н: Як народний депутат. Як ви можете б. ь оглядати? Ну, ви що?

П: А чим він відрізняється від інших автомобілів?

Н: Ти що хворий на голову чи що?

П: Я вас прошу нормально спілкуватися.

Н: Ти почув мене? Це автомобіль народного депутата України!

П: Він має імунітет?

Н: Як ти можеш його оглядати?

П: Вас ніхто не оглядав.

Н: Як ти можеш оглядати автомобіль народного депутата?

П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.

Сюжет з цієї теми зняв і BIHUS.Info .

Нагадаємо, що відео скандалу з патрульними, який влаштував уже колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, призвів до його відставки.

Фото — скріншот

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