''Як ви можете оглядати авто нардепа?!'': з'явилося відео скандалу «слуги народу» з поліцейськими
У мережу виклали відео, на якому знято спілкування «слуги народу», який ображав патрульних поліцейських.
Як повідомляє «Українська правда», відео датоване груднем 2020 року — тоді патрульні зупинили авто, яке приїхав «виручати» «слуга» Микола Галушко. Парламентар під час спілкування з правоохоронцями використав непарламентську лексику. На відео зафіксовано, що Галушко обвинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його «висмикнули з-за столу» та обзиває поліцейських «дебілами». У процесі розмови з'ясувалося, що Toyota Land Cruiser знаходиться у власності матері депутата.
Наступний діалог відбувся після того, как патрульні зупинили у центрі Києва авто за порушення ПДД — автомобіль перетнув подвійну смугу.
Нардеп: Почекай! Стояти! Хто оглядав машину?
Поліцейський: У вас що дипломатичний автомобіль?
Н: Цей автомобіль належить мені.
П: Чудово.
Н: У декларації задекларовано.
П: Супер.
Н: Як народний депутат. Як ви можете б. ь оглядати? Ну, ви що?
П: А чим він відрізняється від інших автомобілів?
Н: Ти що хворий на голову чи що?
П: Я вас прошу нормально спілкуватися.
Н: Ти почув мене? Це автомобіль народного депутата України!
П: Він має імунітет?
Н: Як ти можеш його оглядати?
П: Вас ніхто не оглядав.
Н: Як ти можеш оглядати автомобіль народного депутата?
П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.
Сюжет з цієї теми зняв і BIHUS.Info .
Нагадаємо, що відео скандалу з патрульними, який влаштував уже колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, призвів до його відставки.
Фото — скріншот215
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