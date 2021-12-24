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Події

Число жертв пожежі у готелі під Вінницею збільшилося

15:50 24 грудня 2021
пожежа

У Вінниці помер чоловік, який постраждав на пожежі у заміському готельному комплексі «Баттерфляй». Як повідомляє Суспільн, 43-річного чоловіка привезли до лікарні у тяжкому стані: з черепно-мозковою травмою та переломами ребер. Чоловік працював у готелі сантехніком та намагався врятуватися від вогню, вистрибнувши з вікна шостого поверху.

Таким чином, жертв пожежі вже двоє. Першою була 21-річна переселенка із Криму. Дівчина жила та працювала в готелі. Під час пожежі в паніці вона стрибнула з вікна, і травми виявилися смертельними.

Ще одна молода дівчина — 19-річна офіціантка — все ще у реанімації. Під час пожежі дівчина зазнала сильних опіків, а при падінні з висоти пошкодила ключицю та отримала щелепно-лицьову травму.

Орендарку готельно-ресторанного комплексу було затримано, але рішенням суду відпущено на час слідства під цілодобовий домашній арешт. Жінку збираються звинуватити у порушенні вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, під час пожежі в готелі була велика група юних спортсменів. Молодіжні команди тхеквондо приїхали до міста на спортивні збори. 54 дітей евакуювали з палаючої будівлі, юні тхеквондисти не постраждали.

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