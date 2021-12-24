Лікар, ризикуючи життям, урятував 9-річну дівчинку

Чудесний порятунок стався напередодні католицького Різдва — 23 грудня у Кропивницькому, де звичайна дитяча витівка ледь не коштувала життя 9-річній гімназистці. Хто знає, чим би могло все закінчитися, якби не генеральний директор обласного онкоцентру Костянтин Яриніч, який на той час перебував у гімназії як депутат міськради з перевіркою. Про надзвичайну подію та порятунок дитини «ФАКТАМ» розповіла помічниця начальника Головного управління ДСНС у Кіровоградській області з питань зв'язків зі ЗМІ Оксана Мачак:

— Було приблизно дві години дня. Учні п'ятого класу Кіровоградської гімназії нових технологій грали у сніжки на березі невеликого озера. Одна з дівчаток вийшла на лід — майже на середину замерзлої водойми. Попри те, що стояв мороз, мінус 10, лід виявився дуже тонким. Дівчинка провалилася, а на березі — лише діти, її ровесники. Добре, що одна з однокласниць побігла до будівлі гімназії. «Там дівчинка тоне!» — кричала перелякана гімназистка. І добре, що у цей час у гімназії був Костянтин Яриніч.

Не роздумуючи ані секунди, він вибіг надвір. Дівчинка ще якось трималася на воді, вхопившись руками за крижину. Але будь-яке зволікання — і могла статися трагедія. Костянтин роздягнувся, ліг на лід, і почав підбиратися до дитини, що тонула. Він і сам міг провалитися будь-якої хвилини. Там озеро досить глибоке.

Поки Костянтин підповзав до дівчинки, наспіли рятувальники, які кинули чоловікові мотузку. Він кинув один кінець мотузки гімназистці та почав підтягувати дитину до себе. Самого ж Яриніча тягли рятувальники.

— Дівчинка вже не кричала — настільки була ослаблена. Їй і говорити було важко. Все ускладнював мороз: дівчинка буквально примерзала до льоду, — згадує Костянтин Яриніч.

За словами героя, він не боявся провалитися у крижану воду.

— Я ж 15 років купаюся у крижаній воді взимку. Пірнаю в ополонку, — каже Костянтин Володимирович.

Врятована дитина зараз перебуває в обласній дитячій лікарні та почувається задовільно. Батьки дівчинки з пресою спілкуватися не хочуть.

Костянтин Яриніч не боявся провалитися у крижану воду. «Я вже 15 років узимку пірнаю в ополонку», - каже він

51-річний Костянтин Яриніч — людина у Кропивницькому досить відома. Він був народним депутатом України Vlll скликання. У Верховну Раду Яриніч пройшов як представник «Блоку Петра Порошенка». Він переміг у 99-му виборчому окрузі з центром у місті Кропивницький. За Яриніча проголосувало майже 38% виборців. Його найближчий конкурент — самовисуванець Максим Берьозкін набрав утричі менше (12,5%).

Костянтин Яриніч був членом Української частини міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сейму та Сенату Республіки Польща.

Костянтин Володимирович — потомствений лікар-онколог. 2007 року він замінив свого батька на посади головного лікаря обласного онкодиспансеру. Нині є генеральним директором обласного онкологічного центру.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як у Києві на Русанівському озері собака врятував дитину, яка перед цим врятувала самого собаку, але теж провалилася під лід.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter