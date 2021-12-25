Поранення бійця на Донбасі: у штабі ООС повідомили про початок службового розслідування

Ситуація на Донбасі залишається напруженою. За минулу добу один військоіослужбовець України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.

«Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються», — повідомили у штабі.

Боєць перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої тяжкості.

Як писали «ФАКТИ», днями на Донбасі бійці ЗСУ збили черговий БПЛА супротивника — безпілотний літальний апарат російсько-окупаційних військ був помічений у районі Красногорівки.

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