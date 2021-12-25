27.10 / 27.31 30.55 / 30.94
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Поранення бійця на Донбасі: у штабі ООС повідомили про початок службового розслідування

15:15 25 грудня 2021
Конфлікт на Донбасі

Ситуація на Донбасі залишається напруженою. За минулу добу один військоіослужбовець України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об’єднаних сил у Facebook.

«Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються», — повідомили у штабі.

Боєць перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої тяжкості.

Як писали «ФАКТИ», днями на Донбасі бійці ЗСУ збили черговий БПЛА супротивника — безпілотний літальний апарат російсько-окупаційних військ був помічений у районі Красногорівки.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

З 1 січня пенсії перерахують двом категоріям пенсіонерів: хто може розраховувати на виплати 9 500 грн щомісяця

салат

Напрочуд смачний салат «Єлизавета» від Людмили Борщ: готується дуже просто, але всі гості точно будуть «просити рецептик»

торт

Просто бомба: найсмачніший торт «Пломбір» на Різдво та Новий рік — легко замінить знаменитий «Наполеон» та «Карпатку»

інтернет провайдер

З 1 січня деякі ФОП не зможуть працювати на другій групі: кого стосується, причина та що робити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.