Зниклий голова правління рівненського санаторію знайдений убитим під Києвом

У лісі під Києвом знайшли вбитого голову правління рівненського санаторію «Червона калина» Ярослава Сивого. Про це пише «Рівне Вечірнє».

Чоловік ще 20 грудня поїхав до Києва та перестав виходити на зв'язок з рідними. З його картки почали зникати гроші.

Вранці 26 грудня стало відомо, що у лісі на Обухівській трасі за кілька десятків кілометрів від Києва знайшли його тіло.

Брат загиблого Руслан Сивий повідомив, що вбивць вже затримано.

Найімовірніше, це було пограбування. Вбивці побачили, як загиблий сідав у таксі з грошима. Його побили на смерть, імовірно, ще 21 грудня.

Наразі з затриманими працюють слідчі. Правоохоронці встановлюються усі обставини вбивства.

Нагадаємо, у листопаді в Рубіжному вбили патрульного поліцейського та заволоділи його зброєю.

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