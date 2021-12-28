Під наркотиками йшов до українських позицій: на Луганщині затримали бойовика

На лінії розмежування на Донбасі було затримано бойовика «ЛНР». Як повідомив прес-центр ООС, вранці 27 грудня українські військові звернули увагу на дивного чоловіка у російській військовій формі, який наближається до українських позицій. Трохи згодом стало зрозуміло, що порушник перебуває під сильним впливом наркотиків.

Під час обшуку у громадянина знайшли документи, видані окупантами — так званий «паспорт «ЛНР». Також з'ясувалося, що затриманому 40 років він раніше судимий за умисне вбивство. Відбувши покарання та звільнившись у 2012 році, чоловік, судячи з усього, не знайшов роботи, а тому приєднався до бойовиків «ЛНР».

Найманця передали представникам Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше на Донбасі затримали колишнього бойовика «ЛНР», який приїхав оформляти українську пенсію. Також було викрито колишнього «народного міліціонера» «ЛНР», який оселився неподалік місця дислокації української армії.

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