Через сильну пожежу на Тернопільщині зупинено рух поїздів: перші подробиці та відео

На Тернопільщині ввечері 28 грудня сталася сильна пожежа — вогнище займання знаходилося на території складу Чортківського комбінату хлібопродуктів. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомлення до рятувальників надійшло близько 19.25.

Загорівся дах будівлі на площі близько 1,3 тисяч квадратних метрів. Ситуація ускладнювалася близькістю складу паливно-мастильних матеріалів (ПММ) залізничного депо.

Для боротьби з вогнем із Тернополя направлено пожежний потяг. Загалом у гасінні задіяно 35 осіб та 8 одиниць спецтехніки.

«Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає», — повідомили у ДСНС, опублікувавши відео з місця інциденту.

У свою чергу в «Укрзалізниці» додали, що через пожежу сталася затримка руху поїзда № 58. Потяг прибув на станцію Чортків о 20:56 та затримається до локалізації пожежі.

До того ж, внаслідок пожежі на рейки впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подачі зерна та круп) хлібоприймального підприємства.

Нагадаємо, днями у Львові сталася пожежа на залізничному вокзалі — горів вагон № 7 пасажирського поїзда № 81 сполученням Київ — Ужгород, який прибув на станцію для посадки пасажирів. Причина загоряння досі не відома.

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