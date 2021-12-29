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Під Києвом стовп роздавив карету швидкої допомоги: є постраждалі

8:46 29 грудня 2021
Під Києвом стовп роздавив карету швидкої допомоги: є постраждалі

У ніч на 29 грудня, під Києвом «швидка» врізалася в електроопору та повалила її на себе. Як повідомляє Магнолія-ТВ, інцидент стався на вулиці Пушкіна (житловий масив Софіївська Борщагівка).

У поліції повідомили, що автомобіль «швидкої» їхав із боку столиці.

НП сталася на території приватного сектору.

На щастя, обійшлося без жертв, проте водій та медик на передньому сидінні зазнали травм.

Нагадаємо, у жовтні при зіткненні з бетонним стовпом на Броварському проспекті в Києві «розкололася» маршрутка. Це сталося, коли в автобус «Богдан» врізався попутний легковий автомобіль. Від удару автобус перекинуло на бік і він врізався у стовп. Тоді загинули двоє людей.

Фото — скрін відео

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