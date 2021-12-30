Під Києвом вантажівка зіткнулася з евакуатором: є потерпілі, рух перекрито в обох напрямках

Рано вранці у четвер, 30 грудня, на 44-му кілометрі автодороги Київ — Чоп у ДТП потрапили вантажівка та евакуатор, який перевозив легковий автомобіль.

Як повідомляють у Патрульній поліції Київської області, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 5 години ранку. Рух лівими смугами перекривали в обох напрямках.

Фото Патрульної поліції

Також у поліції повідомили про потерпілих, проте не уточнили, хто саме постраждав у ДТП.

Водіїв просили з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням цієї інформації.

Раніше повідомлялося про смертельну ДТП у Харківській області, де загинула шестимісячна дитина, яка знаходилася в автомобілі на задньому сидінні та не була пристебнута ременями безпеки. Її мати, яка керувала автомобілем, була доставлена з травмами до лікарні.

Фото Патрульної поліції Київської області

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